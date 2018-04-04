Неделя Моды в Москве. Осень-зима 2018-19. День 5

24 марта, в третий день Деловой программы Недели моды, организованной Fashion Consulting Group, при поддержке Департамента науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Агентством инноваций Москвы прошла лекция, посвященная «большим данным» и был опробован новый формат Печа-куча.

О том, каким образом BigData совершают переворот в модном бизнесе, рассказал вице-президент компании Double Data Владимир Леоненко. Речь шла о принципах сбора, анализа и использования данных: «При работе с Big Data идти надо не от данных, а от задачи компании. Сопоставление данных о клиентах от компании и внешних данных из соцсетей, мы можем получить максимально четкую картину предпочтений и передвижений людей и использовать это в коммуникациях и продажах».

Завершилась программа короткими питчами стартапов и небольших компаний, с разных сторон, рассказывающих о развитии модных брендов. Участвовали: модный проект (Янина Урусова, со-основатель проекта Bezgraniz Couture), мелкосерийное производство для малых брендов (Дарья Борисова, основатель проекта Manufactory7), российские дизайнеры (Александра Подкладова, со-основатель N.1 Outlet аутлет российских дизайнеров), поп-ап стор формат (Мария Ардакова, со-основатель Popdedot.

STILNYASHKA и STILNYASHKA FUN

Традиционно Дом детской моды STYLNYASHKA представил новые коллекции «FALL/WINTER 2018-2019» и «STILNYASHKA FUN SPRING/SUMMER 2018» - масштабно, красочно, эффектно, стильно. Это было действительно fashion show в котором все служит одной идее - передать настроение и вовлечь людей в сотворчество под названием «мода».

1 / 88 STILNYASHKA















































































































































































Каждый показ бренда — это воссозданная сказка, погружающая в новый мир. Исключением не стали и нынешние показы. Образы, продуманные до мелочей и новый взгляд на вещи, восхищали взыскательных ценителей не только детской моды. Динамичные видеопроекции сопровождающие дефиле помогли полностью погрузиться в сказочный мир волшебства и красоты, завораживали и не позволяли оторваться от происходящего на подиуме ни на секунду.

1 / 51 STILNYASHKA FUN





































































































Показ бренда STILNYASHKA по традиции собрал самых талантливых детей страны и детей звездных родителей: около ста моделей участвовали в дефиле, тщательно продуманный кастинг способствует лучшему восприятию задумки дизайнера бренда - Асмик Геворгян. Она же создатель модного дома и главный идеолог проекта. Асмик лично участвовала в подборе тканей и разработке принтов для коллекции: хлопок и шелк, трендовый неопрен и жаккард, качественная фурнитура. И конечно же аксессуары, которые гармонично дополняли образы, внося в них яркие акценты, делая их незабываемыми.

ELEONORA AMOSOVA

1 / 47 ELEONORA AMOSOVA





























































































“В этой коллекции мне захотелось раскрыть многогранность женской натуры. Это и нежная, легкая, романтичная особа, одновременно яркая, эксцентричная личность. Деловая и строгая бизнес-леди, но в тоже время трогательная и любящая жена и мама. Внутренний мир женщины поистине удивителен и волшебен, надеюсь мне удалось его раскрыть в своей новой коллекции “LADY”», - говорит дизайнер одноименного бренда Элеонора Амосова.

“LADY” стала первой за все время существования бренда ELEONORA AMOSOVA коллекцией, созданной без использования натуральной кожи. На подиуме были представлены женственные плащи, платья в любимом дизайнером классическом стиле, а также элегантные костюмы, куртки и жакеты, которые способны не только украсить любой гардероб, но и сделать его абсолютно неповторимым. Цветовое решение коллекции – черный, красный и золотистые оттенки. Аксессуары для идеального завершения образа моделей предоставлены сетью магазинов VITACCI. Обувь для показа предоставлена международной сетью магазинов “Каri”. Композиции из больших красно-черных маков и роз украсили подиум, задавая тон и настроив зрителей на целостное восприятие коллекции.

DG MARELLI

1 / 118 DG MARELLI











































































































































































































































Новая капсульная коллекция была ярко и смело представлена на текущей Неделе Моды в Москве. Свежий взгляд на нестандартные модели и множество интересных решений дизайнера удивили и порадовали гостей. Когда задумываешь о том, что такое модный показ, много разных мыслей приходят в голову. Вчера гости Недели Моды смогли сформулировать ответ на этот вопрос: модный показ – это когда тренды сливаются воедино с увлекательным шоу и яркими предметами гардероба. Еще не раз мы увидим их в наступающем сезоне.

MISS DM

1 / 62 MISS DM



























































































































Miss DM – украинский бренд изысканной одежды для маленьких леди всех возрастов, который благодаря различным стилевым решениям завоевывает сердца не только у себя на родине, но и за ее пределами. Коллекция "Success" от Miss DM для ярких, стильных, талантливых маленьких модниц с утончённым вкусом создана из лучших европейских тканей и фурнитуры с большой любовью к поклонницам бренда, с уважением их ритму жизни и поэтому обречена на успех.

Яркие и пастельные тона, повседневная и нарядная одежда - все то, что должно быть в гардеробе юной леди, чтобы чувствовать себя комфортно, стильно, уверенно и индивидуально каждый день, есть в новой коллекции бренда.

FURSAMAZING

Модный меховой дом Fursamazing представил коллекцию "Сады Эдема". Ее девиз: «Если весна не приходит сама, пусть бутоны тюльпанов, лепестки ромашек и волшебные крылья бабочек позовут её!» Дизайнеры марки считают, что раз солнце зимой нас радует не так часто, то в палитру зимних коллекций стоит добавлять больше ярких красок и солнечных сюжетов! Каждое меховое творение от модного дома показанное на подиуме – это гимн высочайшего мастерства и стиля. Каждое изделие уникально и не похоже по своему стилевому и колористическому решению на предыдущее. Искусная аппликация и инкрустация, интеграция меха и альпаки, мягкий вязаный мех, - покорили зрителей и гостей показа.

1 / 36 FURSAMAZING







































































Стильные аксессуары – меховые береты и сумки с меховыми вставками стали дополнили коллекцию.

OLGA KUNITSYNA

Дизайнер Ольга Куницына представила весеннее-летнюю женскую коллекцию одежды «Соты». Источником вдохновения для создания которой послужила форма пчелиных сот. Элементы коллекции дают возможность строить яркие и выразительные образы, перекликающиеся с совершенной формой пчелиных сот, перекликающиеся с логотипом бренда.

1 / 44 OLGA KUNITSYNA























































































В основе модельного ряда – гармоничные сочетания романтических блуз и платьев с элегантными жакетами, брюк свободного кроя – с удлиненными пальто из сетки. Прозрачность и легкость органзы, тепло и комфорт рогожки, изысканное кружево и шелковая ткань с авторским принтом, органично сочетающим форму сот и логотип бренда – эти взаимодополняющие друг друга элементы создают тренд предстоящего сезона.

Натуральные ткани становятся одними из основных материалов, позволяя воплощать живые и выразительные образы. Яркие акценты дизайнер сделала на декоративных деталях и цветовом решении. Солнечный желтый и васильковый синий создают настроение летней романтики, а графитовый серый в сочетании с черным и белым придают оттенок строгой изысканности.

Стиль бренда Модного дома Ольги Куницыной – это женственность и элегантность.

TEPLITSKAYA DESIGN

Традиционно показ коллекции Елены Теплицкой - это яркое и динамичное театрализованное представление, рассказывающее целую историю своих героев, которую каждый зритель показа может примерить на себя. Не стала исключением и коллекция prêt- à-porter осень-зима 2018–2019.

1 / 56 TEPLITSKAYA DESIGN















































































































А-образные платья, ярусные сарафаны, пиджаки. Пальто, идеально подчеркивающее женственный силуэт. Брюки с завышенной талией, легко дарящие свободу движению.

Жилеты и джемпера. На них отчётливо выделяются винтажные пуговицы, обтянутые бархатом и несущие лёгкое дыхание прошлых эпох.

Всё из тонкой шерсти, плотного трикотажа, шелкового бархата, жаккарда. Что касается цветов, то здесь побеждает настроение зелени и терракота, и так искусно с ними смотрятся в тандеме: клетка, полоска, фигурные огурцы и цветы. Цветы настолько естественно, реальны, что, кажется, сейчас дотронешься до бутона, вдохнешь его чуткий аромат и наслаждение, как фондю, растечётся по телу. Щепоткой специй для полноценного вкуса выступают цветные колготки, яркая обувь, перчатки, ремни. И эти необычные шляпки, производящие впечатление летящих птиц.

DUETFUR - КРЫМСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА

Единственный в Крыму производитель высококачественных шуб из цельного меха, ведущий свою деятельность с 1993 года. Новая коллекция получила название

1 / 115 DUETFUR





































































































































































































































"FREEDOM OF CHOICE". Что такое Свобода? Свобода - это возможность выбора. Безграничного выбора образов, стилей и настроений, создаваемых Вами- считают дизайнер марки. Яркие, эксклюзивные и роскошные меховые изделия открывают своим обладателям, мир свободы, динамики и независимости, мир возможности выбора образа на каждый день.

Детская коллекция шуб и меховых пальто, мех на каждый день в виде топов, двухсторонние решения для переменчивых особ, практичный кэжуал, союз меха, денима и плащевки, шикарные меха для светских раутов , мех для всей семьи, мех для брутальных мужчин и артистических особ, инкрустация по меху, цветной мех и классические решения –вот что такое «FREDOM OF CHOICE» от DUETFUR.

Ярким и веселым акцентом коллекции стал меховой рюкзак-игрушка «Крымуша». Несомненно, он будет вожделенным аксессуаром для модников всех возрастов.

SERGEY SYSOEV

Модный дом SERGY SYSOEV создает чуть больше, чем просто одежду. Для своих клиентов он создает мир искусства. Именно здесь, в пальто и платьях дизайнера находится точка пересечения стран и эпох: шотландская клетка, английская шерсть, турецкая парча, японский шифон, русский мех. Тактильность тканей, используемых брендом, держит фокус женщины в области собственной уникальности и таланта.

1 / 52 SERGEY SYSOEV







































































































Общение дизайнера со своей аудиторией происходит на невербальном уровне образов и идей. Астероиды и планеты, розы и стебли, губы и сердца, звезды и молнии- зигзаги - для личностной идентификации. Одежда – это способ молчаливо заявить о своей жизненной философии. И на протяжении вот уже двадцати лет Дом помогает своим клиенткам с выражением собственного Я. Главный месседж от SERGEY SYSOEV - выделяться, оставаясь частью социума, путешествовать, сохраняя комфорт, использовать силу традиций, предвосхищая будущее. Новая коллекция делает ставку на сезонно важные вещи, сохраняющие тепло. Пальто-платье, жакет-платье, платье-юбка, юбка- брюки... Динамичная женщина празднует ренессанс бизнес- костюмов в гардеробе.

Постепенно бренд SERGEY SYSOEV захватывает и другие территории дизайна: туфли с меховым декором, созданные в коллаборации с обувным брендом Evigi. Чашки, блюда, чайники, вазы, расписанные вручную, выпущенные в коллаборации с Гжельским Фарфоровым заводом. Третьей премьерой Дома в этом сезоне стала коллекция авторских стульев и кресел под брендом SERGEY SYSOEV HOME. Охота за кладом как образ жизни и формула бессмертия. Те самые олени из детства метафизически трансформируются в новое состояние, но приятный привкус ностальгии - тот же.

Обувь стала частью образов, а посуда и мебель стали частью fashion перформанса от SERGEY SYSOEV.

Музыкальное сопровождение показа эклектично, как и вся наша жизнь. Авторские биты от DJVedma в сопровождении «Концерта для двух скрипок» Баха в исполнении струнного квартета «Новый век» гармонично дополнили и связали воедино все части шоу.

IMPERIAL COUTURE

Впервые рижский дом моды Imperial Couture в партнерстве с агентством моделей Super model plus под руководством Елены Грачевой представил на подиуме Гостиного двора коллекцию для девушек и дам курпулентных форм. Под занавес пятого дня модного марафона гости насладились величавостью форм и спокойствием линий , которые подчеркивала музыка и ритм показа. Никакой суеты – есть только Женщина и Платье. Их создателем стала Olga Bērzina, молодой латвийский дизайнер. Ранее Ольга демонстрировала свои коллекции только на стандартных моделях в рамках недель моды в Риге.

1 / 22 IMPERIAL COUTURE











































Дизайнер вдохновилась опытом Недели Моды в Москве, где показы La Redoute и plussize.moscow проходят с 2014 года. Коллекция выполнена в спокойной нейтральной гамме цветов из натурального шелка, шифона. Платья расшивались бисером и кружевом вручную.

Фото - Виктор Бойко, Любовь Шеметова, Дмитрий Бабушкин