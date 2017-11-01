Неделя Моды в Мосве. Весна-лето 2018. День 6

Заключительный день Недели Моды в Москве позволил заглянуть в будущее, где мода стирает границы и разрушает стереотипы. Использование новых технологий и инноваций дает свободу творчества, расширяет пространство для экспериментов и возводит fashion тренды в новый статус, путем трансформации быстротечных сезонных тенденций в знаковые культурные и эстетические ценности.

Alena Nega продемонстрировала коллекцию коктейльных и вечерних платьев. Легкий и летящий шифон, струящийся шелк. Весна-лето 2018 – это красота, гармония и женственность, считает дизайнер. Коллекция выдержана в спокойных неярких тонах: нежном голубом, стальном синем, романтичном сиреневом и жемчужном сером.

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Продюсерская компания «АРТ ФЭШН» представила сразу два проекта, связанных с детской модой. Первым из них стала демонстрация творческой коллаборации известных марок одежды для детей: итальянского бренда DE SALITTO, испанской марки STEFANIA PINTSGINS и известного испанского обувного бренда PABLOSKY.

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Показ De Salitto, Stefania Pintsgins и Pablosky, девиз которого «Путешествовать, мечтать и видеть!», стал поистине ярким и неожиданным. Это увлекательное путешествие в мир детской моды полное открытий и свободы выбора. Леопарды, попугаи, морские обитатели и конечно же насыщенная природа, утопающая в запахах тропических цветов, сюжеты которой отразились в моделях коллекции с изысканной утонченностью и креативностью. Объединения брендов неслучайны – все марки имеют европейские корни, а также производят свою продукцию для современных и модных детей, которые стремятся не отставать от взрослых в выборе одежды и обуви для своего гардероба.

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Вторым показом, проведенным компанией «АРТ ФЭШН», стала презентация коллекции сети салонов «КЕНГУРУ». «Кенгуру» - это признанные эксперты в области моды, а еще, это идеальное модное место для детей с рождения и до 16 лет, где их ждут лучшие мировые бренды. «Кенгуру» представил четыре модных направления: люкс, рок, спорт-шик и нарядная одежда. В коллекции вошли ультрамодные костюмы, брюки и джинсы, пиджаки, рубашки и свитшоты для мальчиков - залог неповторимого современного силуэта. Женственные платья, юбки, джемпера, нарядные комплекты – для девочек с самым требовательным вкусом.

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Модный дом VEMINA сделал ставку на высокотехнологичные шелковые ткани с оригинальными текстурами, свежие сочетания цветов и оттенков, актуальный крой и безупречное исполнение. У моды больше нет табу, каждый может примерить тот модный образ, который ему хочется. Модели Лизы Романюк восхищает безупречной технологичностью, безусловной гармонией силуэтов и материалов, и самым пристальным вниманием к деталям. Дизайнер органично вписала в контекст коллекции индивидуальные образы как для офисных будней, так и для гламурных вечеринок.

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Марка L’Enfant Royal, возглавляемая французским дизайнером русского происхождения Владимиром Викью показала детскую коллекцию «Приключения на Лазурном берегу» (Les Aventures azuréennes), которую дизайнер посвятил своей сестре. Дети должны одеваться так же, как и взрослые, только лучше, считает Владимир Викью, поэтому лично работает над созданием каждой модели. В коллекциях используется любимая цветовая палитра дизайнера, включающая сочетание magenta, бежевого, каштанового и золотых оттенков. Как и в одежде для взрослых, в детских моделях дизайнер остается верным своему классическому стилю, добавляя к нему современные детали. Не отходя от французских тенденций в одежде, но добавляя русские оттенки, он обращаюсь к людям разного возраста, ибо элегантность не имеет возраста

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Коллекция бренд женской одежды LUCIEN KRYSAN была инспирована любовью дизайнера к искусству и красоте. Люсьен Крысанова представила эксклюзивные вечерние платья для выхода в свет и особых случаев. Для их создания использовались только натуральные ткани, шелк, шифон, органза, жакард. Участие в показе дизайнера приняла известная модель Елена Кулецкая.

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NN by PONOMAREV меняет стереотипы моды. Экспериментальная, капсульная коллекция Sweet day – это одежда для леди с пышными формами. Концептуально новый, неповторимый стиль для женщин big size, целеустремленных и уверенных в себе, создан в партнёрстве с известным дизайнером Андреем Пономаревым. На подиуме были представлены образы для бодрого утра- casual activity; делового дня-business dress, и романтического вечера-evening dress.

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Коллекции Kamilla Purshie – Mirror визуально задумана как сентиментальный альбом, пробуждающий воспоминания. Лабиринт гигантских зеркал на подиуме отражал трансформирующиеся образы моделей и сюрреалистический принцип свободных ассоциаций, предоставляющий зрителю полную свободу интерпретации. В декоре платьев угадывались элементы модернистской графики. Вдохновение к предстоящему шоу дизайнер взял из эпохи раннего Голливуда, а прототипом для создания образов послужил фильм режиссера Вуди Аллена – «Светская жизнь». Среди ключевых вещей будущего сезона - лаконичные силуэты платьев монохромных черных, бежевых и nude цветов и сияющие demi-couture платья в пол, выполненые в миксе фиолетового, голубого, розового.

1 / 59 Мария Шошева





















































































































Закрыл 38 сезон Недели Моды в Москве показ дизайнера Марии Шошевой. В основу коллекции легла история британского короля Эдуарда VIII, отказавшегося от престола ради любви к американке Уоллис Симпсон. Великолепные декорации воссоздавали атмосферу лондонского утра, туманного и прохладного, в сдержанных осенних тонах, повторяющих цветовую гамму коллекции. Благородный бордо, шоколадный коричневый, стальной серый и яркий алый. Кейпы, манто и куртки из каракульчи и соболя украшали великолепные вышивки бисером и стеклярусом, принты и декоративные элементы в виде объемных птиц и цветов, центральное место среди которых занял наполненный глубокой символичностью чертополох.

Фото - Dima Babushkin