Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Осень, 2018

Марк Джейкобс посвятил свою новую коллекцию легендарному предшественнику – Иву Сен-Лорану.

1 / 53 Marc Jacobs. Осень, 2018









































































































Новая коллекция Марка Джейкобса произвела на Неделе моды в Нью-Йорке настоящий фурор. С одной стороны, дизайнер посвятил ее своему предшественнику, легендарному Иву Сен-Лорану и его мастерскому обращению с формами, силуэтами и материалами. С другой стороны, Марк выступил за реалистичность и функциональность моды, утверждая, что даже такие преувеличенные объемы и неправильные пропорции одежды должны носиться с комфортом. Отдельного внимания заслуживает работа Джейкобса с цветом: американский дизайнер выбрал очень яркую, но благородную гамму и создал на ее основе оригинальные, немного ностальгичные образы.