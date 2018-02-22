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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Осень, 2018

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  • 22 Февраля 201816:06
Сюжеты: Marc Jacobs, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Марк Джейкобс посвятил свою новую коллекцию легендарному предшественнику – Иву Сен-Лорану.

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  • Marc Jacobs. Осень, 2018

Новая коллекция Марка Джейкобса произвела на Неделе моды в Нью-Йорке настоящий фурор. С одной стороны, дизайнер посвятил ее своему предшественнику, легендарному Иву Сен-Лорану и его мастерскому обращению с формами, силуэтами и материалами. С другой стороны, Марк выступил за реалистичность и функциональность моды, утверждая, что даже такие преувеличенные объемы и неправильные пропорции одежды должны носиться с комфортом. Отдельного внимания заслуживает работа Джейкобса с цветом: американский дизайнер выбрал очень яркую, но благородную гамму и создал на ее основе оригинальные, немного ностальгичные образы.

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