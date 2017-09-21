Неделя моды в Нью-Йорке: Marc Jacobs. Весна-лето, 2018

Показы главной американской Недели моды традиционно завершились большим шоу Марка Джейкобса.

1 / 55 Marc Jacobs. Весна-лето, 2018













































































































На этот раз Марк работает с силуэтами оверсайз, яркими цветами и принтами, но главным в коллекции стало обращение дизайнера к африканской культуре. Рассказывая о коллекции, Джейкобс в очередной раз подчеркнул, что не создает одежду просто так и всегда вдохновляется какой-то большой историей. Работая над этими образами, он был впечатлен кино и стилем выходцев из некоторых стран Африки.

В этнической одежде Марк заимствует цветовую гамму, складки и многослойность, а также негабаритные объемы, которые дают столько комфорта. Кроме того, дизайнер обратил внимание на предметы африканских ремесел: бусы и бижутерия, техника плетения, роспись тканей, бахрома и так далее. Пышные тюрбаны заимствованы также в традициях малых народностей. Получилось очень классно!