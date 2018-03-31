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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Balenciaga. Осень, 2018

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  • 31 Марта 201813:07
Сюжеты: Balenciaga, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Демна Гвасалия комфортно чувствует себя в доме Balenciaga, при этом уверенно и последовательно гнет свою линию.

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  • Balenciaga. Осень, 2018

Новая коллекция парижского дома моды показала, что, вероятно, впервые за два года на посту креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия чувствует себя как дома. Если первые коллекции для марки находились в очень тесных отношениях с коллекциями собственной марки дизайнера, то на этот раз Демна показывает свой взгляд на стиль и традиции парижского дома. Взгляд трезвый и зрелый.

За кулисами показа Демна сообщил журналистам: «Я точно понимаю, что хочу показать сегодня». И это понимание, безусловно, было заметно по самой коллекции. Модели в большинстве своем теперь не смотрятся гротескно или случайно. Это по-прежнему непривычная для нас призма, через которую дизайнер приглашает посмотреть на мир вокруг и на одежду в нем. Однако стиль Гвасалии не вызывает улыбку, он стал более ровным и сдержанным. Новая коллекция более предыдущих соответствует традициям Balenciaga, хоть и делает дом более современным.

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