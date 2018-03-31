Неделя моды в Париже: Balenciaga. Осень, 2018

Демна Гвасалия комфортно чувствует себя в доме Balenciaga, при этом уверенно и последовательно гнет свою линию.
Новая коллекция парижского дома моды показала, что, вероятно, впервые за два года на посту креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия чувствует себя как дома. Если первые коллекции для марки находились в очень тесных отношениях с коллекциями собственной марки дизайнера, то на этот раз Демна показывает свой взгляд на стиль и традиции парижского дома. Взгляд трезвый и зрелый.
За кулисами показа Демна сообщил журналистам: «Я точно понимаю, что хочу показать сегодня». И это понимание, безусловно, было заметно по самой коллекции. Модели в большинстве своем теперь не смотрятся гротескно или случайно. Это по-прежнему непривычная для нас призма, через которую дизайнер приглашает посмотреть на мир вокруг и на одежду в нем. Однако стиль Гвасалии не вызывает улыбку, он стал более ровным и сдержанным. Новая коллекция более предыдущих соответствует традициям Balenciaga, хоть и делает дом более современным.
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