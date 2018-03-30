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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: John Galliano. Осень, 2018

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  • 30 Марта 201811:01
Сюжеты: John Galliano, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

В новой коллекции Билл Гейтен сочетал мужской твид, элементы спецодежды из денима и гламур старого Голливуда.

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  • John Galliano. Осень, 2018

Для будущего сезона Билл Гейттен придумал сюжетную линию, в которой гармонично объединил конец Великой Депрессии и стиль звезд бурлеска. Образы замешаны на ретро-эстетике, но смотрятся вполне современно. Особенно интересным кажется сочетание элементов мужского стиля, джинсовой спецодежды и гламура золотой эпохи Голливуда. Ко всему этому дизайнер добавил шерстяные носки, черные дерби, жемчуг и докторские сумки. Получилась очень эклектичная и цельная коллекция.

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