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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Valentino. Осень, 2018

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  • 30 Марта 201811:58
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Для осенне-зимней коллекции Пьерпаоло Пиччоли выбрал универсальную символику романтики и сделал ставку на цвет.

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  • Valentino. Осень, 2018

Пьерпаоло Пиччоли – дизайнер, который обладает широким кругозором и удивительным чувством прекрасного. Креативный директор Valentino и на этот раз восхищает, представляя очень романтическую и спокойную коллекцию. На фоне общей какофонии это не может не удивлять. Главное, во что верит Пиччоли – это сила красоты. Модельеру удается избежать излишеств и создать нежные, женственные и скромные образы, основанные на работе с цветом. При этом новая коллекция выглядит очень изящно, благородно и элегантно. Модельный ряд Пьерпаоло замешан на складках, слоистости и драпировках. Удлиненные силуэты пальто сочетаются с прямыми брюками, а верх, как правило, имеет выразительное декольте.

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