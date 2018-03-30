Неделя моды в Париже: Valentino. Осень, 2018

Для осенне-зимней коллекции Пьерпаоло Пиччоли выбрал универсальную символику романтики и сделал ставку на цвет.

1 / 69 Valentino. Осень, 2018









































































































































Пьерпаоло Пиччоли – дизайнер, который обладает широким кругозором и удивительным чувством прекрасного. Креативный директор Valentino и на этот раз восхищает, представляя очень романтическую и спокойную коллекцию. На фоне общей какофонии это не может не удивлять. Главное, во что верит Пиччоли – это сила красоты. Модельеру удается избежать излишеств и создать нежные, женственные и скромные образы, основанные на работе с цветом. При этом новая коллекция выглядит очень изящно, благородно и элегантно. Модельный ряд Пьерпаоло замешан на складках, слоистости и драпировках. Удлиненные силуэты пальто сочетаются с прямыми брюками, а верх, как правило, имеет выразительное декольте.