Неделя мужской моды в Милане: Versace. Весна, 2018

Как и многие его коллеги, работая над новой коллекцией, Донателла Версаче черпала вдохновение в прошлом своего дома моды.

1 / 50 Versace. Весна, 2018



































































































Сдвоенной весенне-летней коллекцией Донателла угодила всем. Дизайнер рассказала и историю своего дома, поставив в центр внимания конец 1980-х, и в то же время снова обратилась к миллениалам с их прагматикой и желанием получать удовольствие от всего. Как показала практика, две эти темы могут вполне гармонично (и коммерчески успешно!) уживаться друг с другом.

Кроме того, Донателла обращается к наследию своего брата, основателя марки Джанни Версаче. Дизайнер рассказывает молодому поколению историю дома через традиционный декор, богатые ткани и принты. Так, практически в каждом образе можно встретить красноречивое напоминание о 1980-1990-х в виде ярких шелковых рубашек, золота, рисунков Горгоны и античных барельефов, а также фирменной полоски. Однако Донателла понимает, что поколение миллениалов не купишь на блеск и пестроту, она отдает дань уважения их уму и желанию одеваться оригинально и комфортно.

Дизайнер выбрала мягкие оттенки розового и голубого, которые дополнила золотом и контрастным черным. Силуэты Донателла сделала более объемными, свободными и струящимися, что идеально подходит для ежедневного использования. Все это еще раз напомнило о традиционном духе Versace и не разочаровало никого, хотя креативный директор дома и отказалась от придуманных Джанни в 1980-х пиджаков с усиленной и гипертрофированной линией плеча.