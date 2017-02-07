Неделя мужской моды в Париже: Dior Homme. Осень, 2017

Еще одной очень поэтичной коллекцией прошедшей Недели мужской моды стала новая коллекция Криса Ван Аша.
Креативный директор мужской линии Dior продолжает делать современную классику еще более современной. На этот раз Крис Ван Аш добавил мужским образам расслабленности, легкомыслия и настроения, которое могло царить на рейвах 1990-х годов. При этом дизайнер продолжает оставаться аполитичным и не рассуждает о гендере или на сложные социальные темы. Герой Dior Homme – гедонист, представитель богемы, молодой эгоист с романтическим складом характера.
Крис Ван Аш объявляет молодость главной ценностью и говорит, что именно она дает энергию, чтобы шагать в будущее. При этом дизайнер предлагает добротные вещи и качественный крой. Это высший класс мужской моды, где нет ничего лишнего. Классическая тонкая полоска украшает изящные брюки, на которых тут же можно увидеть довольно объемные карманы. В коллекции вообще много работы с графическими акцентами: Ван Аш активно использует оранжевый и красный цвета, а также разноцветные отстрочки, которые напоминают о кутюрных устоях дома.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.