Неделя мужской моды в Париже: Dior Homme. Осень, 2017

Еще одной очень поэтичной коллекцией прошедшей Недели мужской моды стала новая коллекция Криса Ван Аша.

1 / 46 Dior Homme. Осень, 2017



























































































Креативный директор мужской линии Dior продолжает делать современную классику еще более современной. На этот раз Крис Ван Аш добавил мужским образам расслабленности, легкомыслия и настроения, которое могло царить на рейвах 1990-х годов. При этом дизайнер продолжает оставаться аполитичным и не рассуждает о гендере или на сложные социальные темы. Герой Dior Homme – гедонист, представитель богемы, молодой эгоист с романтическим складом характера.

Крис Ван Аш объявляет молодость главной ценностью и говорит, что именно она дает энергию, чтобы шагать в будущее. При этом дизайнер предлагает добротные вещи и качественный крой. Это высший класс мужской моды, где нет ничего лишнего. Классическая тонкая полоска украшает изящные брюки, на которых тут же можно увидеть довольно объемные карманы. В коллекции вообще много работы с графическими акцентами: Ван Аш активно использует оранжевый и красный цвета, а также разноцветные отстрочки, которые напоминают о кутюрных устоях дома.