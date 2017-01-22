Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Осень, 2017

Одним из самых интересных и ожидаемых показов парижской Недели стало первое сольное шоу Пьерпаоло Пиччоли.

1 / 51 Valentino. Осень, 2017





































































































Расставшись с Марией Грацией Кьюри, креативный директор Valentino задумался над вопросом: кто такой современный мужчина? В новой коллекции Пьерпаоло пытается найти ответ на него в целом калейдоскопе образов. Вдохновившись творчеством английского художника Джейми Рида, известного, в частности, оформлением панк-обложек альбомов Sex Pistols, дизайнер поаытался объединить высокое паортновское искусство и городские субкультуры.

Кашемировые пальто у Пиччоли соседствуют с укороченными брюками и розовыми свитерами, а булавки в панк стиле идут рука об руку с вещами из мохера свитера. Свои образы дизайнер комментирует так: «Для меня панк означает нарушение правил». При этом к панкам он причисляет не только группу Sex Pistols, но и таких художников, как Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Караваджо.

Увлекшись субкультурой панка, Пиччоли признает: «Чтобы нарушать правила, следует сначала узнать правила». Поэтому осенне-зимняя коллекция все же выглядит добротной и в чем-то даже классической. Здесь нашлось место утонченным костюмам, рубашкам, пастельным оттенкам и элементам форменной одежды. В целом, новая мужественность от Valentino выглядит довольно кроткой, хрупкой и чувственной.