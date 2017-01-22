Вход
ADV
Интересно
Valentino (174)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Valentino. Осень, 2017

  • 97
  • 0
  • 22 Января 201712:05
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Одним из самых интересных и ожидаемых показов парижской Недели стало первое сольное шоу Пьерпаоло Пиччоли.

1 / 51
  • Valentino. Осень, 2017

Расставшись с Марией Грацией Кьюри, креативный директор Valentino задумался над вопросом: кто такой современный мужчина? В новой коллекции Пьерпаоло пытается найти ответ на него в целом калейдоскопе образов. Вдохновившись творчеством английского художника Джейми Рида, известного, в частности, оформлением панк-обложек альбомов Sex Pistols, дизайнер поаытался объединить высокое паортновское искусство и городские субкультуры.

Кашемировые пальто у Пиччоли соседствуют с укороченными брюками и розовыми свитерами, а булавки в панк стиле идут рука об руку с вещами из мохера свитера. Свои образы дизайнер комментирует так: «Для меня панк означает нарушение правил». При этом к панкам он причисляет не только группу Sex Pistols, но и таких художников, как Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Караваджо.

Увлекшись субкультурой панка, Пиччоли признает: «Чтобы нарушать правила, следует сначала узнать правила». Поэтому осенне-зимняя коллекция все же выглядит добротной и в чем-то даже классической. Здесь нашлось место утонченным костюмам, рубашкам, пастельным оттенкам и элементам форменной одежды. В целом, новая мужественность от Valentino выглядит довольно кроткой, хрупкой и чувственной.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru