Неделя высокой моды: Dior Couture. Весна, 2017

Мария Грация Кьюри дебютировала с кутюрной коллекцией для парижского дома Dior.

1 / 59 Dior Couture. Весна, 2017





















































































































Перед новым креативным директором легендарного дома стояла сложная задача. С одной стороны, Мария Грация Кьюри должна была проявить себя как дизайнера. С другой, она все же не должна была отойти от традиций, заложенных самим Кристианом Диором. По мнению гостей показа и критиков, вопрос дизайнер решила блестяще.

Мария Грация Кьюри выбрала в качестве источников вдохновения творчество своих предшественников: от Диора до Сен-Лорана и Джанфранко Ферре. Поэтому новая кутюрная коллекция дома получилась настолько разнообразной и даже экстравагантной. В свое оправдание дизайнер заметила, что восхищена и тем, какими зрелищными были шоу и коллекции марки при Джоне Гальяно, а также модернизмом Рафа Симонса. По мнению Кьюри, традиции должны развиваться, а не стоять на месте.

Одной из главных тем коллекции стала тема сна и сновидений. Мария Грация развивала ее от образа к образу, дополняя роскошным декором в виде небесных светил. Само шоу тоже проходило в довольно фантастическом месте – саду Музея Родена, где гости расположились на своих местах, расставленных в виде лабиринта.

Многие образы кутюрной коллекции Dior вдохновлены маскарадами и карнавальной культурой. Об этом говорят и фантазийные головные уборы, и маски, и красивые пышные платья с налетом богемности. Многослойность, воланы, щедрые плиссировки, игра объемов – все это также отсылает к великосветской вечерней моде, но смотрится легко и вполне современно. В целом, довольными остались все, и Кьюри получила исключительно положительные отзывы.