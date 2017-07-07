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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Valentino Couture. Осень, 2017

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  • 07 Июля 201713:18
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Одним из завершающих показов Недели haute couture стало завораживающее шоу Пьерпаоло Пиччоли.

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  • Valentino Couture. Осень, 2017

Оставшись единым главой итальянского дома моды, Пиччоли взял курс на лаконичность и функциональность. Это коснулось и кутюрной коллекции Valentino, которая стала ярким контрастом всему тому, что еще полгода назад дизайнер делал в паре с Марией Грацией Кьюри. Новые образы оказались очень стильными и сдержанными, а манекенщицы, вышедшие на подиум, напоминали неких фэшн-монахинь. Один из самых классных показов сезона!

Судя по модельному ряду, можно отметить, что Пьерпаоло Пиччоли черпал вдохновение в авангарде 1980-х. Сам дизайнер назвал новые образы рациональными, подчеркнув, что романтики в коллекции стало гораздо меньше. Однако дизайнер также отметил другую сторону осенне-зимней коллекции haute couture – ее философскую составляющую. Как оказалось, Пиччоли также был вдохновлен церковными одеждами и религиозными портретами живописца XVII века Франсиско де Сурбарана.

Все вместе каким-то непостижимым образом смешалось у дизайнера в довольно спокойный и гармоничный микс. Спокойствие коллекции нарушалось лишь яркими вспышками красного, зеленого, синего и других оттенков. Цвет вообще стал здесь главным декором, так как Пьерпаоло предпочел не отвлекаться на посторонние элементы. Итогом изысканий модельера стала эта классная коллекция, по-настоящему оригинальная и современная.

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