Неделя высокой моды: Valentino Couture. Весна, 2017

Свою первую сольную коллекцию от-кутюр для Valentino Пьерпаоло Пиччоли наполнил очень женственными, романтичными, легкими и лаконичными образами.

1 / 58 Valentino Couture. Весна, 2017



















































































































Дебютировав с межсезонной коллекцией в Нью-Йорке, Пиччоли тут же показал мужскую, а через несколько дней представил в Париже образы кутюрной коллекции. Марафон оказался довольно насыщенным, однако это никак не снизило градус креативной энергии дизайнера. Пьерпаоло обращается к своей излюбленной теме исторического костюма, который он вписывает в современный контекст.

На этот раз основу коллекции составили лаконичные платья, которые дизайнер дополнил тончайшими и легчайшими халатами и кафтанами. Некоторый минимализм (если о таком вообще можно говорить применительно к моде от-кутюр) Пьерпаоло Пиччоли украшает утонченными вышивками и лиричными складками. Все образы смотрятся одновременно и очень просто, и роскошно.