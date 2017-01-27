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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Valentino Couture. Весна, 2017

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  • 27 Января 201710:53
Сюжеты: Valentino, Весна-лето 2017, Неделя моды в Париже

Свою первую сольную коллекцию от-кутюр для Valentino Пьерпаоло Пиччоли наполнил очень женственными, романтичными, легкими и лаконичными образами.

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  • Valentino Couture. Весна, 2017

Дебютировав с межсезонной коллекцией в Нью-Йорке, Пиччоли тут же показал мужскую, а через несколько дней представил в Париже образы кутюрной коллекции. Марафон оказался довольно насыщенным, однако это никак не снизило градус креативной энергии дизайнера. Пьерпаоло обращается к своей излюбленной теме исторического костюма, который он вписывает в современный контекст.

На этот раз основу коллекции составили лаконичные платья, которые дизайнер дополнил тончайшими и легчайшими халатами и кафтанами. Некоторый минимализм (если о таком вообще можно говорить применительно к моде от-кутюр) Пьерпаоло Пиччоли украшает утонченными вышивками и лиричными складками. Все образы смотрятся одновременно и очень просто, и роскошно.

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