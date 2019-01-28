Неделя высокой моды: Valentino. Весна, 2019

Работая над новой кутюрной коллекцией, Пьерпаоло Пиччоли, по его собственным словам, вдохновлялся фотографиями легендарного Сесила Битона.

Обратившись к образу и творчеству легендарной иконы моды, Пьерпаоло Пиччоли не забыл о том, что работает все-таки для современных женщин. Однако стиль Сесила Битона все же наложил свой отпечаток на эти образы: роскошные наряды Пиччоли смотрятся гламурно, с приятной долей ретро и джаза. О ностальгическом настроении коллекции дизайнер сразу же сказал, что вещь является современной до тех пор, пока ее продолжают носить. Вероятно, эта уверенность креативного директора Valentino в своей правоте и делает новую коллекцию актуальной. Что касается технической стороны, то Пиччоли остается верен своему стилю: он работает с грандиозными объемами, которые у него получаются легкими и воздушными, а главное – гармонично сочетаются с яркими красками, не превращаясь в нечто перегруженное и чрезмерное. Декор тоже выглядит нежно и тактично: мастера ателье дома создали удивительные вышивки, аппликации, рюши и кружева. Получилось очень красиво.