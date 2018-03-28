Неизвестные работы Крситобаля Баленсиаги

Музей Баленсиаги в родном городе дизайнера Гетарии представил выставку знаковых и неизвестных вещей дизайнера.

В 2018 году исполняется 50 лет с тех пор, как Кристобаль Баленсиага закрыл свои ателье в Париже, Милане, Барселоне и Сан-Себастьяне. В честь памятной даты Музей Баленсиаги в Гетарии представил 24 марта выставочный проект Cristobal Balenciaga, Fashion and Heritage. Здесь можно увидеть и легендарную униформу стюардесс Air France, разработанную модельером в 1968 году, и прекрасные свадебные и вечерние наряды, и верхнюю одежду. Кроме того, в экспозицию вошло около 30 образов, которые раньше не демонстрировались широкой публике.

Посетить уникальную выставку можно будет до 27 января 2019 года.