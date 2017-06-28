Новая фотокнига Gucci скоро в продаже

Итальянский дом моды выпустил очередной фотобук, автором которого стал панк-фотограф Дерек Риджерс.

1 / 8 Книга Hortus Sanitatis от Gucci















Кажется, у вашей модной библиотеки есть прекрасные шансы пополниться несколькими томами, посвященными марке Gucci. Под руководством Алессандро Микеле итальянский дом уже выпустил дебютный фотоальбом и не собирается останавливаться на этом. Вторая книга имеет латинское название Hortus Sanitatis и отсылает к труду XV века «Сад Здравия». Вероятно, эта ассоциация должна объяснить поклонникам марки любовь нынешнего креативного директора к флоральным мотивам.

Автором фотобука стал Дерек Риджерс, фотограф известный своими документальными сериями о различных субкультурах. Кроме постановочных кадров с роскошной одеждой и аксессуарами, в книге можно найти снимки животных, которые так или иначе присутствуют в коллекциях Микеле. Том поступит в продажу 5 июля, а приобрести его можно будет в лондонском магазине Dover Street Market. Книга комплектуется красным хлопковым мешочком, украшенным черепом со скрещенными костями.