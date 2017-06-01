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Артем Кузелев

Новая концепция марки Mulberry

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  • 01 Июня 201722:56
Сюжеты: Mulberry

Руководство британского бренда заявило, что намерено пропустить предстоящую Неделю моды в Лондоне.

На днях стало известно, что марка Mulberry откажется от участия в лондонской Неделе моды, которая состоится в сентябре этого года. Пропуская большой показ сезона весна-лето 2018, бренд начинает новую страницу своей истории. Руководство компании намерено поддержать концепцию «смотри-покупай» и представит соответствующую коллекцию в феврале будущего года. Новые образы появятся в продаже сразу же после дефиле.

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