Новая концепция марки Mulberry

Руководство британского бренда заявило, что намерено пропустить предстоящую Неделю моды в Лондоне.

На днях стало известно, что марка Mulberry откажется от участия в лондонской Неделе моды, которая состоится в сентябре этого года. Пропуская большой показ сезона весна-лето 2018, бренд начинает новую страницу своей истории. Руководство компании намерено поддержать концепцию «смотри-покупай» и представит соответствующую коллекцию в феврале будущего года. Новые образы появятся в продаже сразу же после дефиле.