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Новая модель часов Fossil Grant Sport FS5268

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  • 24 Марта 201710:31
Сюжеты: Часы

Fossil Grant Sport FS5268  - это баланс между ультрасовременными стилистическими элементами и благородной элегантностью. Не перегруженный циферблат. Четкий и лаконичный дизайн.

Классические мужские часы: кожаный браслет, стальной корпус, циферблат цвета ясного ночного неба, водонепроницаемые и надежные.

Модель идеально подойдет гоночным энтузиастам. Комплектация Sport 54 удовлетворяет потребность каждого любителя скорости. При этом, креативная команда бренда не забыла о стиле: дизайн часов напоминает винтажные измерительные приборы гоночного автомобиля, а именно таймер хронографа.   

Элемент ретроградства, или  романтическая ностальгия по прошлому? Решать Вам.

 

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