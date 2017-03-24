Новая модель часов Fossil Grant Sport FS5268

Fossil Grant Sport FS5268 - это баланс между ультрасовременными стилистическими элементами и благородной элегантностью. Не перегруженный циферблат. Четкий и лаконичный дизайн.

Классические мужские часы: кожаный браслет, стальной корпус, циферблат цвета ясного ночного неба, водонепроницаемые и надежные.

Модель идеально подойдет гоночным энтузиастам. Комплектация Sport 54 удовлетворяет потребность каждого любителя скорости. При этом, креативная команда бренда не забыла о стиле: дизайн часов напоминает винтажные измерительные приборы гоночного автомобиля, а именно таймер хронографа.

Элемент ретроградства, или романтическая ностальгия по прошлому? Решать Вам.