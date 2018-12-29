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Новинка в STREET BEAT: кроссовки Puma Cell Endura

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  • 29 Декабря 201813:41
Сюжеты: STREET BEAT, Puma

В 1998 году технология CELL, представленная брендом, стала революционной для своего времени: шестигранные ячейки позволили добиться непревзойденной амортизации. Спустя 20 лет дизайнеры возвращаются к истокам. Кроссовки CELL ENDURA олицетворяют знаменитый стиль 90-х – символ новой эры уличной моды. Необычная, футуристическая модель не только сделает повседневный образ ультрамодным, но и отлично покажет себя в использовании. Контрастные цвета, массивные детали и высокая подошва привлекут к вам всеобщее внимание.

Модель PUMA Cell Endura можно приобрести в магазинах сети STREET BEAT и онлайн. Стоимость пары 10 990 рублей, размеры 6 - 9,5 US.

 
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