Новинка в STREET BEAT: кроссовки Puma Cell Endura

В 1998 году технология CELL, представленная брендом, стала революционной для своего времени: шестигранные ячейки позволили добиться непревзойденной амортизации. Спустя 20 лет дизайнеры возвращаются к истокам. Кроссовки CELL ENDURA олицетворяют знаменитый стиль 90-х – символ новой эры уличной моды. Необычная, футуристическая модель не только сделает повседневный образ ультрамодным, но и отлично покажет себя в использовании. Контрастные цвета, массивные детали и высокая подошва привлекут к вам всеобщее внимание.

Модель PUMA Cell Endura можно приобрести в магазинах сети STREET BEAT и онлайн. Стоимость пары 10 990 рублей, размеры 6 - 9,5 US.