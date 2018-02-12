Новинки в STREET BEAT: ASICSTiger Gel-Lyte V Valentines

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились нежные кроссовки ко Дню всех влюбленных.

ASICSTiger регулярно выпускает тематические релизы к праздникам. День святого Валентина в этом году не стал исключением. Самое нежное издание Gel-Lyte V за всю историю модели выполнено из премиальной замши, текстиля и дышащей сетки, которая украшена орнаментом из сердец. Цветовое решение — пастельное, с акцентными боковыми полосками (Tiger Stripes) из состаренной кожи графитового оттенка. На смену традиционным шнуркам пришли сатиновые ленты кремового цвета. Такие кроссовки — необычный способ признаться в любви.

Кроссовки уже доступны во всех магазинах сети STREET BEAT, кроме аутлета во Внуково. Цена за пару составляет 8 590 рублей. Модели представлены в размерах 5.5-9 US.