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Новинки в STREET BEAT: Nike Lebron 14

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  • 28 Июня 201718:50
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась четырнадцатая именная модель баскетболиста Леброна Джеймса.

Компания Nike в текущем сезоне представила новые именные кроссовки Леброна Джеймса. Модель Lebron выполнена из двухслойного материала, один из которых отвечает за прочность и фиксацию стопы, а второй – за воздухопроницаемость. В подошве используются ячейки ZOOM Air, которые наполнены воздухом и позволяют улучшить амортизацию. Отдельного внимания заслуживает расцветка модели. Ее название – Bred, что является аббревиатурой двух слов Black и Red и является отсылкой к легендарным кроссовкам Майкла Джордана.

Кроссовки представлены в магазинах STREET BEAT (ТРК Атриум, ТРЦ Европейский, ТЦ Авиапарк и ТРЦ Галерея (Санкт-Петербург) в размерах 8-12.5 US. Цена за пару составит 12 990 рублей.

 

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