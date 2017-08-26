Новинки в STREET BEAT: Puma Basket STRAP

В сети магазинов STREET BEAT появились новая версия кроссовок Puma на платформе.

Вслед за моделями Vikki и Creeper немецкий бренд выпустил новые кроссовки на платформе. Puma Basket Strap – новая интерпретация баскетбольного ретро-силуэта. Кроссовки не только обзавелись толстой подошвой, но и обрели широкую липучку, которая теперь заменяет шнурки. Модель выполнена из качественной кожи базовых цветов и подойдет практически к любому образу. Примечательно, что данная модель производится на заводах в Румынии.

Кроссовки доступны во всех трех расцветках в магазинах STREET BEAT в размерах 3.5 - 7 UK по цене 9 990 рублей