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Новинки в STREET BEAT: Puma Basket STRAP

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  • 26 Августа 201723:06
Сюжеты: STREET BEAT, Puma

В сети магазинов  STREET BEAT появились новая версия кроссовок Puma на платформе.

Вслед за моделями Vikki и Creeper немецкий бренд выпустил новые кроссовки на платформе. Puma Basket Strap – новая интерпретация баскетбольного ретро-силуэта. Кроссовки не только обзавелись толстой подошвой, но и обрели широкую липучку, которая теперь заменяет шнурки. Модель выполнена из качественной кожи базовых цветов и подойдет практически к любому образу.  Примечательно, что данная модель производится на заводах в Румынии.

Кроссовки доступны во всех трех расцветках в магазинах STREET BEAT в размерах 3.5 - 7 UK по цене 9 990 рублей

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