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Новинки в STREET BEAT SPORT: кроссовки для бега Under Armour HOVR Infinite

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  • 01 Марта 201913:30
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая модель кроссовок для бега Under Armour HOVR Infinite.

Кроссовки HOVR Infinite созданы для длительных пробежек. Кроссовки оборудованы сенсором UA Record Sensor ™, который отслеживает, анализирует и сохраняет на телефоне практически все текущие показатели, чтобы следить за состоянием бегуна.

Резиновая подошва с технологией UA HOVR обеспечивает взрывную отдачу энергии, гарантирует амортизацию и комфорт. Верх из сетки очень легкий и дышащий, со стратегической поддержкой там, где это нужно. Промежуточная подошва из EVA обеспечивает отличную амортизацию и отзывчивость. Стратегически расположенные резиновые подушки из углеродного каучука под пяткой подошвы обеспечивают большую тягу и долговечность в зонах ударных воздействий.

Кроссовки для бега Under Armour HOVR Infinite можно найти онлайн и в магазинах сети STREET BEAT SPORT в Москве. Стоимость за пару составит 9 590 рублей, размерный ряд 36,5 - 46 EUR.

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