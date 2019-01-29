Вход
ADV
Интересно
STREET BEAT (86)
Все сюжеты
PR Fashion

Новинки в STREET BEAT SPORT: рюкзак Nike Vapor Energy 2.0

  • 113
  • 0
  • 29 Января 201922:07
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появились новые рюкзаки Nike Vapor Energy 2.0.

Вместительный рюкзак в безупречном исполнении Nike. Изготовленный из прочного полиэстера, он имеет просторное основное отделение, застегивающееся на закручивающийся клапан, и два внешних кармана на молнии. Внутри расположены небольшие карманы для удобного хранения мелких вещей. Обладает вентилируемым отделением для обуви и внешним карманом для бутылки. Мягкие регулируемые лямки способствуют поглощению и равномерному распределению нагрузки на плечи.

Рюкзак Nike Vapor Energy 2.0 можно приобрести онлайн, или в магазинах сети STREET BEAT SPORT в Москве. Стоимость 4 290 рублей.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru