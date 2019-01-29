Новинки в STREET BEAT SPORT: рюкзак Nike Vapor Energy 2.0

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появились новые рюкзаки Nike Vapor Energy 2.0.

Вместительный рюкзак в безупречном исполнении Nike. Изготовленный из прочного полиэстера, он имеет просторное основное отделение, застегивающееся на закручивающийся клапан, и два внешних кармана на молнии. Внутри расположены небольшие карманы для удобного хранения мелких вещей. Обладает вентилируемым отделением для обуви и внешним карманом для бутылки. Мягкие регулируемые лямки способствуют поглощению и равномерному распределению нагрузки на плечи.

Рюкзак Nike Vapor Energy 2.0 можно приобрести онлайн, или в магазинах сети STREET BEAT SPORT в Москве. Стоимость 4 290 рублей.