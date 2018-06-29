Новинки в STREET BEAT SPORT: женский беговой комплект ASICS для жаркого лета

В магазинах спортивной экипировки STREET BEAT SPORT не только проходит летняя распродажа, но и начинают поступать новые коллекции. Теперь для всех любителей и профессионалов доступны самые передовые и технологичные вещи и обувь ASICS. STREET BEAT SPORT представляет тотал-комплект японского бренда для бега.

Футболка выполнена из дышащего легковесного материала (всего 128 грамм) и дополнена технологией D1, которая гарантирует быстрое высыхание ткани. Эта вещь представлена в размерах XS-XL и стоит 1 990 рублей. Тайтсы этого же бренда олицетворяют универсальный классический дизайн. Длина до щиколотки, аккуратные цветные вставки на икрах. Модель дополнена надежным карманом для телефона и других мелочей, которые необходимы на пробежке. Размеры XS-XL, стоимость 3 490 рублей. Завершают лук беговые кроссовки ASICS Gel-Cumulus 19. Это издание модели изготовлено из сочетания дышащей сетки и синтетического материала с полимерным покрытием. Стелька OrthoLite с пористой структурой и угольной пропиткой предотвращает развитие бактерий и запахов. Фирменная подошва FluidRide, оснащенная капсулами Gel в передней и задней частях, гарантирует достойную амортизацию. Размеры 5,5 - 9 US, стоимость 8 990 рублей.

Приобрести весь комплект целиком или вещи по отдельности можно на сайте или в магазинах сети STREET BEAT SPORT в ТЦ Авиапарк и ТРЦ Океания в Москве.