Новые бренды в STREET BEAT: adidas и Reebok

Сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT постоянно расширяется не только за счет появления новых магазинов, но и благодаря пополнению списка брендов, представленных в сети. Летом 2017 года в магазин стало на два бренда больше.

В магазине STREET BEAT теперь представлены все ведущие бренды, производящие кроссовки на каждый день. Ведущий спортивный бренд в уличной моде adidas Originals появился в 2001-м году. Компания Reebok – американская компания, образованная в 1895 году, на данный момент принадлежит концерну Adidas AG. Сначала в STREET BEAT будут представлены классические силуэты, такие как: Superstar, Stan Smith, NMD (adidas Originals) и Сlub С 85, Classic Leather (Reebok), со временем ассортимент будет расширяться.

Кроссовки брендов adidas и Reebok пока представлены только в московских магазинах сети STREET BEAT, но в скором времени появятся на сайте STREET BEAT . Цены на кроссовки Reebok варьируются от 7 390 до 7 690 рублей. Цены на кроссовки adidas варьируются от 5 690 до 11 990 рублей.