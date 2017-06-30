Новый бренд в STREET BEAT: Solemate

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появился новый бренд средств по уходу за обувью.

Solemate – компания, производящая средства по уходу за кроссовками. Их продукция полностью выпускается в России и на 98% биоразлагаема. Одного флакона хватит на 100 пар, ведь для чистки одной пары нужно всего несколько капель. Бренд выпускает не только чистящие средства, но также щетки и салфетки из микрофибры. У бренда регулярно появляются тематические наборы, например, к 8 марта.

Во всех магазинах сети STREET BEAT можно приобрести набор, в который входит флакон с чистящим средством, щетка и салфетка из микрофибры. Стоимость набора составляет 1 290 рублей.