Новый фотоальбом от Christian Dior

Парижский дом моды опубликует новую книгу с фотографиями знаменитого Паоло Роверси.

На днях дом Dior анонсировали выход нового фотоальбома. Книга, получила название Dior Images Paolo Roversi и посвящена многолетнему сотрудничеству марки и знаменитого фотографа. Альбом составят снимки Паоло Роверси, которые тот в разное время создал для дома моды. На страницах издания можно будет увидеть таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Летицию Касту в кутюрных нарядах, созданных разными креативными директорами Dior. Искать альбом в продаже можно с 18 февраля 2018 года.