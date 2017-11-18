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Артем Кузелев

Новый фотоальбом от Christian Dior

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  • 18 Ноября 201713:17
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды опубликует новую книгу с фотографиями знаменитого Паоло Роверси.

На днях дом Dior анонсировали выход нового фотоальбома. Книга, получила название Dior Images Paolo Roversi и посвящена многолетнему сотрудничеству марки и знаменитого фотографа. Альбом составят снимки Паоло Роверси, которые тот в разное время создал для дома моды. На страницах издания можно будет увидеть таких звезд, как Наоми Кэмпбелл, Наталью Водянову, Летицию Касту в кутюрных нарядах, созданных разными креативными директорами Dior. Искать альбом в продаже можно с 18 февраля 2018 года.

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