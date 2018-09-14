Показы коллекций сезона весна-лето 2019 пройдут в московском Гостином дворе с 23 по 28 октября.

Новый сезон Недели моды в Москве стартует 23 октября. Показы пройдут на традиционной площадке Гостиного двора в течение шести дней. Темой этого сезона организаторы объявили фразу «Без фильтров», правда, не уточняется, какую функцию она выполняет.

Что касается программы, то хэдлайнером Недели заявлен Валентин Юдашкин и его марка Valentin Yudashkin. Кроме того, в рамках мероприятия свои весенне-летние коллекции презентуют Виктория Андреянова, Светлана Евстигнеева, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и другие известные дизайнеры. Также организаторы обещают посвятить один из дней детской моде.

Из дополнительных мероприятий московской Недели стоит отметить финал фестиваля молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России», бьюти-улицу для гостей, зону шоу-румов и деловую программу Fashion Consulting Group.