Обесценится ли современный Rolex?

Обесцениться ли современный Rolex? Rolex – это эталон престижа в мире времени. Он надежный союзник в контроле времени. Соответствуют ли эти часы своей репутации?

Большинство часов – это такие же знаковые вещи, как и автомобили. Они стоят миллионы и обесцениваются, как только их одели на руку. Можно ли то же самое сказать о бренде Rolex? Не каждый часовой бренд может похвастаться ростом цены на продукцию, швейцарский производитель с завидным постоянством сохраняет высокую цену. Если в подарок вы получили хорошую модель часов, то они сохранят свою стоимость на протяжении многих лет. Их, конечно, не будут выставлять на элитных аукционах. Но стоимость их останется актуальной. При этом часы могут быть частью дорогих коллекций редких вещей. Например, часы Paul Newman Daytona выпущенные в семидесятых, прошлого столетия, будучи в отличном состоянии могут уйти на аукционе за сотни тысяч или даже миллион долларов.

Какие модели Rolex – отличное возложение денег?

Конечно, никто не рассчитывает купить часы Rolex, чтобы через 50 лет продать и получить невероятную прибыль. Но все равно хочется купить модель, которая прослужит года и не потеряет своей актуальности. Экспертная оценка поможет подобрать по-настоящему дорогие, идущие со временем часы. Советы от такого эксперта как, Justin Koullapis, который специализируется на часах марки Rolex и Patek Philippe, помогут выбрать самые перспективные модели. Среди них он выделил одни из самых элитных моделей швейцарского производителя: спортивная модель GMT-Master II, часы для дайвинга Submariner и Cosmograph Daytona с черным циферблатом. Эти модели, зарекомендовали себя пройдя серьезные испытания и, спрос на них не упадает.

GMT-Master II

Профессиональные часы GMT-Master II имеют особую историю. Модель прародительница была разработана в 1955 году с помощью пилотов американской авиакомпании Pan Am. Отличительна черта модели – это керамический циферблат, выполненный в 2 цветах. Вторую жизнь модель приобрела в 2015 году. Выполненная в черно-синем цвете, она стала популярной среди бизнесменов и получила ласковое прозвище «Бэтмен».

Какая модель может заинтересовать новичков: служить им, и сохранить высокую стоимость? Oyster Perpetual и Rolex Explorer II – это модели которые подойдут людям с умеренным доходом. Они разработаны еще в пятидесятые и до сих пор сохранили свою популярность. Соотношение цены и качества превосходят другие модели от Rolex. Поэтому они могут добавить престижа имиджу начинающему бизнесмену.

Фанатом модели Rolex Explorer является журналист и специалист по часам Ken Kessler. Он отмечает, что соотношение цены и качества у данных часов – это главное достоинство. Если бы производитель поставил цену выше, модель все равно продавалась с тем же успехом. Ее выпускают уже на протяжении 60 лет, и она не теряет своей актуальности.

Air King, представленный на Baselworld 2016 – это еще одни часы, которые завоевали восторженные рекомендации от экспертов. Их рекомендуют покупать новичкам в мире стильных и деловых часов. Сделаны часы все в тех же традициях и не уступает своим собратьям в качестве и дизайне. Мощный как танк, и изящный как легкоатлет – вот какое описание получил новый Rolex.

Анализ аукционов

Просматривая результаты осенних аукционов можно сделать выводы, что ценится в мире часов. Проанализируем некоторые тенденции, чтобы разработать стратегию покупок. Antiquorum провела в Нью-Йорке 8 октября свои торги современных и старинных часов. Patek Philippe и Rolex полностью затмили все остальные торги.

Еще один аукцион часов Филипса в Женеве 12-13 ноября подтверждает популярность брендов Patek Philippe и Rolex: большинство торгов вращается именно вокруг них. Поэтому фавориты в мире часов определены. Старинные часы Rolex заняли позицию бога в мире винтажных аксессуаров. Но при этом они распродаются даже на улице. Популярность и ценность Rolex остается актуальной.

Пол Альтьери, основатель и главный исполнительный директор Bob's Watches, одного из крупнейших часовых дилеров в США, покупает и продает часы Rolex. Он обладает непревзойденным авторитетом в мире часов и его рекомендации не ставят под сомнение. Среди моделей именитого производителя Пол Альтьери выделяет две модели старинных часов Rolex Paul Newman Daytona выпущенных в 70-тые годы, которые носил величайший секретный агент в мире кино – Джеймс Бонд. Гениальный актер Шон Коннери носил данную модель исполняя роль, которая принесла ему известность и славу. Предварительно модель оценили от 309 000 до 618 000 долларов США.

Другой интересный лот был представлен в Женеве на аукционе «Филлипс». Там на торги были выставлены часы, которые коллекционеры называют «Грааль» - Paul Newman Oyster Sotto, выпущенные в 1969 году. По окончании торгов они стоили 1,9 миллиона долларов. Модель отличается интересным цветом циферблата – шоколад.

За что так ценят часы Rolex?

Это единственный бренд часов, который вышел на мировой уровень, приобрел популярность и не сдает позиции уже больше полувека. В любой точке планеты человек знает, что такое Rolex. Они первыми выпустили водонепроницаемые часы и после этого не уступают свои позиции передового производителя.

Rolex бескомпромиссно выпускает стильные шедевры. Производитель дорогих часов не трубит о своих достижения, хотя может. Изделия говорят ярче любой пиар-компании. Критерии качества продукции внутри самой компании значительно выше, чем у COSC хронометрии. Изготовители часов приобретают оборудование, которое проверяют мельчайшие детали каждого изделия. Например, они установили 3D X-ray машину, чтобы проверять каждый штрих-код на браслете.

Многие уважат бренд за то, что он сохраняет традиции, которые вселяют чувство стабильности. Все изделия объедены и похожи дизайном между собой, но являются современными и шикарными. Именно это и любят люди, которые хотят видеть в вещах приятное постоянство и надежность.

В конце концов, стиль – это то, что дарят такие аксессуары. Проработаны до мелочей и отточены по строгим стандартам. Их можно рассматривать, наслаждаться их внешним видом и с удовольствием носить на руках. Они выглядят потрясающе строго и вальяжно, сочетают роскошь и сдержанность на классическом уровне. Подобного эффекта трудно добиться, для этого нужно создать традицию в производстве и поддерживать ее.

Rolex – это часы, которые стали наследованным владением уже нескольких поколений. Их передают как семейную реликвию из поколения в поколении. При должном уходе они прослужат несколько поколений и только вырастут в цене. Часы служат как сентиментальное напоминание об истории семьи, поэтому их ценят и хранят. Именно по этому их продают за миллионы, и коллекционеры приобретают их для себя.

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