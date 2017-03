Открытие 37-го сезона «Недели моды в Москве. Сделано в России»

21 марта в Гостином дворе открылся 37-й сезон «Недели моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России.

Индустрия fashion всегда активно реагирует на изменения, происходящие в культурной, экономической и других сферах и интегрирует новые направления в моду. В этом сезоне Неделя моды в Москве поддерживает курс на разноформатность и инновации, а также демонстрирует коллаборации, получившие успешное развитие.

Формат «Fast fashion» приобрел немалую популярность в последнее время. Успех весенне-летней коллекции женской одежды FLEUR DE LIS («Королевская лилия») Faberlic by Valentin Yudashkin, представленной на открытии Недели моды в Москве, послужил тому наглядным доказательством. Следуя изменениям, произошедшим на модном рынке, бренды демонстрируют, что даже одежда mass market может и должна быть модной. Коллекция уже получила множество положительных отзывов постоянных клиентов компании Faberlic и была тепло принята гостями церемонии открытия.

Долгожданным событием для московских модников стал показ коллекции prêt-à-porter Дома моды Valentin Yudashkin, уже представленной в начале марта на Неделе моды в Париже и с восторгом принятой французской публикой и прессой. Традиционно для дня открытия российский Кутюрье Валентин Юдашкин продемонстрировал расширенный модельный ряд, который включил образы, созданные специально для московского показа.

Модный Дом Valentin Yudashkin совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции.

Новая коллекция построена на деталях и акцентах мужского костюма, которые дизайнер предлагает в совершенно новой интерпретации. В несомненные must-have будущего осенне-зимнего сезона вошли трикотажные свитшоты, худи с отделкой из шерстяных подвязов ручной работы, комбинезоны, брюки-бойфренды, oversize-пальто и куртки, декорированные большими карманами, широкие брюки и юбки с завышенной талией, коктейльные платья А-образного силуэта, прямые и приталенные жакеты. Украшают их крупные орнаменты, позументы и объемные композиции в виде сказочных птиц, вышитые вручную.

Также в рамках открытия Недели моды в Москве Валентин Юдашкин и компания Faberlic представили два уникальных парфюмерных аромата Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Gold и Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Rose, которые стали официальными ароматами Недели.

Зона шоу-румов предоставляет в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Наиболее яркие коллекции в профессиональных шоу-румах представили бренды Alexandra Pogoretskaya, KHAN by Kristina Minnikhanova, Anastasya Kuchugova, Rustam.

Амбассадором 37-го сезона Недели моды в Москве стала Алена Нургалиева – топ-модель, участница мировых модных показов Prada, Dolce&Gabbana, Missoni, Alberta Feretti и других.

Организаторами деловой программы в этом сезоне выступает Fashion Consulting Group совместно с ModaHSE Центром «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШЭ. В этом сезоне Fashion School в программе занятий: современные PR инструменты для продвижения fashion марок, ключевые модные тенденции будущего сезона, презентация новой программы по визуальному мерчандайзингу и открытый урок по английскому языку для работы с fashion индустрией. Мастер-классы будут полезны специалистам из индустрии моды, дизайнерам, начинающим предпринимателям, стилистам и всем, кто мечтает о карьере в fashion.

Партнер Недели моды в Москве компания HUAWEI представит на площадке новые флагманские смартфоны Huawei P10 | P10 Plus в рамках модного показа. Долгожданные флагманы серии P вобрали в себя самые актуальные инновации в сфере аппаратного и программного обеспечения. Более того, смартфоны получили новые яркие цвета и варианты отделки корпуса, двойную основную камеру Leica второго поколения с самыми передовыми функциями портретной съемки, а также фронтальную камеру Leica для выразительных селфи. Компания также представила умные часы Huawei Watch 2, объединившие функции современного смартфона и мощного фитнес-трекера.

Официальным визажистом Недели моды в Москве уже 15-й сезон подряд стала марка MaxFactor. Его команда профессиональных визажистов создавала образы для показов Valentin Yudashkin Valentin Yudashkin for Faberlic.

Статус официального стилиста Недели моды в Москве сохранила компания ESTEL, которая создала образы для показов на открытии Недели в Москве.

Гастрономическим партнером Недели моды в Москве будет компания Maison Dellos и ресторан «Турандот» и французская компания «Castel groupe».

Гостями дня открытия Недели моды в Москве стали Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Ольга Орлова, Юлия Ковальчук, Татьяна Михалкова, Татьяна Навка, Дмитрий и Татьяна Дюжевы, Валерия и Иосиф Пригожин, Сати Казанова в наряде от Valentin Yudashkin, Зара, Анжелика Агурбаш, Елена Север, Шура, Аврора, Екатерина Варнава, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Лаура Джугелия, Митя Фомин и другие.

Участники показов Недели моды в Москве:

Валентин Юдашкин, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Olga Kunitsyna, Elena Shipilova, Victoria Andreyanova, MD Makhmudov Djemal, Yanina Couture, Anastasiya Kuchugova, Dora Blank, Anastasiya Annecy, Artem Krivda, Открытый мир, Vozrastnet, Panafic, Gennady Gorbachev, Gera Skandal & Mariya Orshulyak, Siammsiamm, Elena Piskulina, Daniil Landar, Erica Zaionts, Annette Hoffmann, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Eleonora Amosova, Stilnyashka, Teplitskaya design, Sergey Sysoev, Lisa Romanyuk, Lana2Rock by Julia Asutina, Araphanovi, Крымская Меховая фабрика Дуэт, RF couture by Tatyana Zatolokina, Lolita Zyatkovskaya, Apti Eziev, Ekaterina Romanova, Stenfel, SunnyFunny, The Kravets, World Russian Beauty, Институт БиД.