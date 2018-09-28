Открытие нового магазина Tamaris в Москве

Поклонники марки и блогеры были приглашены на коктейль, посвященный открытию, где они смогли примерить любимые модели в бесчисленном множестве оттенков, текстур и отделок. Кроме того, блогеры в режиме онлайн транслировали презентацию осенне-зимней коллекции 2018/2019 своим подписчикам.

Всю неделю перед открытием шла активная рекламная компания в ТРЦ «Ривьера»: лайтбоксы и огромный телеэкран демонстрировали самые популярные модели обуви и новые технологии.

В новом магазине в ТРЦ «Ривьера» вниманию гостей вечера были представлены обувь, сумки, аксессуары и косметика по уходу за обувью. Покупательниц порадовал широкий выбор спортивных, элегантных и стильных моделей из осенне-зимней коллекции Fashletics by Tamaris, Tamaris Heart & Sole и Marcel Ostertag x Tamaris. В период открытия акция «2+1» заставила биться женские сердца чаще: правила были просты – при покупке двух пар обуви третья идет в подарок.

На мероприятии бренд Tamaris показал широкий выбор коллекции нового сезона осень-зима 2018/19, а также рассказал о технологиях, благодаря которым обувь отличается большим комфортом.

Перед тем, как торжественно разрезать красную ленточку и пригласить гостей в новый монобрендовый магазин, Фридрих Науманн, Генеральный директор ООО «Вортманн Восток», дал напутствие новым партнерам: «Сегодня одно из стратегических направлений для Wortmann – открытие франчайзинговых магазинов марки Tamaris. Мы называем это системным партнерством: с нашей стороны – разработка и создание инновационного оформления магазина, коллекция, маркетинг, логистика, со стороны партнера – продажа обуви конечному потребителю, руководство персоналом, локальный маркетинг. Мы желаем партнеру дальнейшего развития и успехов в бизнесе».

Адрес магазина

ТРЦ «Ривьера»

Москва, ул. Автозаводская, 18, 2 этаж

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