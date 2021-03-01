Пандемия серьезно ударит по экономике модных столиц

Пандемия коронавируса изменила модную индустрию и формат мировых Недель моды. Переход мероприятий в цифровое пространство, по мнению аналитиков агентства Bloomberg, может лишить экономику Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа в общей сложности 600 млн долларов. Диджитализация заставила опустеть отели, бары, рестораны, магазины и выставочные пространства, а также сократила трафик такси и авиасообщения.

По данным Конгресса США, Неделя моды в Нью-Йорке привлекает в город порядка 150 тыс. человек и является самым прибыльным для местного бюджета событием, обходя по этому показателю даже «элитарный» теннисный турнир US Open. По данным Bloomberg, Неделя моды в Лондоне генерирует для британской столицы порядка 270 млн фунтов стерлингов, а также 240 тыс. рабочих мест. К данному моменту, по оценкам экспертов Oxford Economics, местная модная индустрия лишилась более четверти рабочей.

В Милане Недели моды проходят четыре раза в год и приносят городу порядка 30 млн евро каждая. Согласно заявлению Национальной палаты итальянской моды, индустрию ждет сокращение этого показателя примерно на 80%. До пандемии, сообщают во французском Институте моды, Неделя моды в Париже приносила столице 450 млн евро в год. При этом во время показов заполняемость номерного фонда дорогих отелей в центре Парижа достигала 80-100%, во время последних шоу показатель не превышал 15%.