Патрик Демаршелье для Vogue China. Сентябрь, 2017

Легендарный модный фотограф создал одну из ключевых фотосессий сентябрьского номера китайской версии Vogue.

1 / 8 Vogue China. Сентябрь, 2017















Знаменитый мэтр фотографии на этот раз сотрудничает с китайской редакцией Vogue. Для сентябрьского номера издания Патрик Демаршелье создал красивую минималистичную фотосессию, съемки которой проходили в студии и на лоне природы. Главные роли в проекте достались манекенщицам Анне Иверс и Фей Фей Сан.