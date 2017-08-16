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Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier) (26)
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Артем Кузелев

Патрик Демаршелье для Vogue China. Сентябрь, 2017

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  • 16 Августа 201716:03
Сюжеты: Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), Vogue

Легендарный модный фотограф создал одну из ключевых фотосессий сентябрьского номера китайской версии Vogue.

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  • Vogue China. Сентябрь, 2017

Знаменитый мэтр фотографии на этот раз сотрудничает с китайской редакцией Vogue. Для сентябрьского номера издания Патрик Демаршелье создал красивую минималистичную фотосессию, съемки которой проходили в студии и на лоне природы. Главные роли в проекте достались манекенщицам Анне Иверс и Фей Фей Сан.

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