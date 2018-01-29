Петербургский «Подиум зрелой красоты» собрал 650 зрителей

На Новой сцене Александринского театра в Петербурге во второй раз прошло социокультурное мероприятие «Подиум зрелой красоты», организованное порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительным фондом Добрый город Петербург при поддержке европейской марки одежды WITT international, Благотворительного фонда Почет и производителя здорового питания Danone. Более шестисот пятидесяти зрителей посетили Новую сцену Александринского театра в качестве гостей мероприятия, призванного привлечь внимание общества к культуре позитивного восприятия возраста.

В этом году шестьдесят петербуржцев вышли на сцену в качестве моделей, чтобы поломать стереотипы о старшем возрасте – самым взрослым участницам Проекта было по 78 лет. «Что мне дал проект? Ощущение счастья. Ощущение, что я не завишу от чужого мнения. Ощущение полёта», - написала после окончания мероприятия одна из участниц Проекта.

«Когда я писала письмо о своём желании участвовать в проекте, одной из главных целей было помочь понять своим сверстницам и людям другого - и более старшего, и младшего - возраста, что надо жить ярко и интересно всегда, даже в 100 лет! Я хотела поддержать тех, кто сник, закрыл себя в четырёх стенах, оказался одиноким...или сделал себя таким... А сегодня я поняла, что участие в этом удивительном проекте помогло мне познакомиться с самой собой, такой, какой я никогда не была», - поделилась другая модель.

На подиуме были продемонстрированы яркие и современные образы от семи модных брендов WITT international, Glance, Faberlic, BTC и петербургских модных домов KOGEL, Katya Anderzhanova, Polina Raudson.

Мастера сети салонов красоты АНВИ и специалисты профессиональной косметики для визажистов, а также Makeup BURO и команда Korabel Hair&Beauty School работали над подготовкой женских и мужских образов.

В перерывах показа перед гостями выступили танцевальный коллектив «ЗДРАВУШКА» социально-досугового отделения граждан пожилого возраста № 2 Василеостровского района Санкт- Петербурга и ансамбль современного стилизованного танца «ЭЛЬДАНС», художественные руководители Душенкова Лилия и Антон.

Режиссером показа выступила Екатерина Щербатюк.

Организаторами и их партнерами была проведена насыщенная образовательная программа, состоящая из бесплатных мастер-классов по стилю, красоте и здоровому питанию от Анны Михайловой, известного дизайнера одноименного шляпного бренда, бренда WITT international и компании Danone, эксперта здорового питания. Все гости и участники получили приятные подарки от сети магазинов «Улыбка Радуги» и компании Юниливер.

В конце мероприятия организаторы и волонтеры Проекта устроили небольшой флешмоб, пригласив всех гостей и зрителей подняться со своих мест и станцевать неофициальный гимн «Подиума зрелой красоты» в Петербурге – бессмертную композицию Гарика Сукачева.

Фото - Дима Бабушкин