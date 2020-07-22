Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Почти в два раза сократились доходы концерна Richemont

  • 189
  • 0
  • 22 Июля 202017:05

В швейцарском люксовом холдинге отчитались о результатах работы во втором квартале 2020 года.

Во втором квартале 2020 года швейцарский холдинг Richemont, владеющий марками Cartier, Chloe, Van Cleef & Arpels и другими брендами, 47% доходов. Компания завершила отчетный период с цифрой 1,99 миллиардов евро. Такой негативный тренд аналитики связывают с коронакризисом: Richemont пришлось закрыть бутики, к чему прибавилось еще и отсутствием туристов из Азии. При этом в отчете за второй квартал говорится, что на китайском рынке у холдинга дела идут заметно лучше: здесь онлайн-продажи выросли на 49%.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru