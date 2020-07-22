Почти в два раза сократились доходы концерна Richemont

В швейцарском люксовом холдинге отчитались о результатах работы во втором квартале 2020 года.

Во втором квартале 2020 года швейцарский холдинг Richemont, владеющий марками Cartier, Chloe, Van Cleef & Arpels и другими брендами, 47% доходов. Компания завершила отчетный период с цифрой 1,99 миллиардов евро. Такой негативный тренд аналитики связывают с коронакризисом: Richemont пришлось закрыть бутики, к чему прибавилось еще и отсутствием туристов из Азии. При этом в отчете за второй квартал говорится, что на китайском рынке у холдинга дела идут заметно лучше: здесь онлайн-продажи выросли на 49%.