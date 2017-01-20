«Подиум зрелой красоты» прошел в Петербурге

18 января 2017 в арт-пространстве Ткачи впервые в Петербурге прошло социокультурное мероприятие «Подиум зрелой красоты», организованное порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительным фондом Добрый город Петербург. Более пятисот зрителей посетили мероприятие, призванное привлечь внимание общества к культуре позитивного восприятия возраста.

Пять брендов Северо-Запада - мужская марка одежды BTC и женские бренды POMPA, Lady Sharm, Оксфордстрит, Anastasia Kovall, а также две международных компании – Witt и UNIQLO, создали 49 образов для мужчин и женщин старше 50-ти лет.

«Мы сознательно сделали акцент на петербургских брендах, так как зачастую люди знают о них гораздо меньше, мы же надеемся, что участие в нашем проекте будет способствовать росту их узнаваемости на столичном и федеральном фэшн-рынке», - говорит Анастасия Лазибная, автор проекта.

Самому зрелому участнику-мужчине было 74 года, а даме – 70 лет. Совместными усилиями бренды и молодые специалисты учебно-косметического центра «НЕРА», салонов красоты «МАЙ» и Академии парикмахерского искусства «МАЙ» создали участникам модные и современные образы, которые разрушили общественные стереотипы о возрасте людей.

Специально для петербургской публики организаторы внесли ряд дополнений в формат проведения мероприятия. Необычные выступления ждали гостей события в перерывах показа – вместо традиционных музыкальных пауз организаторы подготовили классические интерлюдии: юный лауреат международного конкурса юных чтецов «Живая классика», Данила Сударушкин, выступил с произведением известного петербургского писателя и драматурга Михаила Зощенко «Нервные люди», а современный городской прозаик Александр Уткин поразил всех проникновенным прочтением стихотворения Бориса Пастернака о зрелой любви.

В конце мероприятия организаторы и модели решили немного похулиганить и под песню Гарика Сукачева "Моя бабушка курит трубку" вышли на сцену и станцевали.