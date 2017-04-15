Показ Aristocrat Kids осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Для своей новой коллекции «Королевская роскошь» дизайнер бренда ARISTOCRAT KIDS Даце Звирбуле использовала деликатный шелк, мохер, ангорскую шерсть и золотые кружевные вышивки. Отличительной чертой коллекции, которая стала еще и новой главой королевской сказки о принцессе Александре, являются уникальных, вручную расписанных узоры: яркие букеты цветов, а также королевские птицы Версаля и Вены. В изделиях преобладают насыщенные тона, деликатные кружева и мягкий бархат, а также гармонично сочетаются утонченные ткани со смелым цветовым решением и изящными украшениями – все то, что в совокупности может превратить повседневный день в настоящую сказку.