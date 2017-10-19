Показ коллаборационной коллекции Хлоя X VIVICOXY

В рамках 38-ой «Недели моды в Москве. Сделано в России» на новой инновационной площадке пройдет долгожданная презентация коллаборационной коллекции певицы Хлои и известной в интернете и за его пределами трендсеттера VIVICOXY.

Продюсером совместной коллекции девушек выступил Антон Калинкин (Студия Red Carpet) известный также как продюсер и создатель проекта “Послезавтра”, который ориентирован на тех, кто пытается реализовать что-то уникальное, современное и несомненно модное: то, что станет трендом послезавтрашнего дня, и коллекция Хлоя X VIVICOXY полностью вписывается в эту концепцию. Как говорят сами девушки: “Нас привлекло желание Антона смотреть на то, что будет в будущем, как бы предугадать, создавая уже сегодняшний день.” Тренды имеют свойства возвращаться, а мода - двигаться по спирали, поэтому несмотря на дух нулевых и цитаты, заимствованные из прошлого, коллекция Хлоя X VIVICOXY безусловно получилась очень современной, задающей новые тренды.

Идея совместной коллекции появилась у девушек почти сразу после знакомства. Общее видение визуального искусства и того, как нужно его продавать в России и на территории СНГ стало краеугольным камнем в их совместной работе. “Режиссура, клипы, макияж, одежда, косметика, фото - мы решили собрать весь опыт в этих направлениях и накопленные знакомства в качестве старта для создания общей линии одежды для девушек, которые находятся в поиске собственного стиля и готовы примерить наши образы на себя.” Отправной точкой при создании Хлоя X VIVICOXY стал синтез ключевых веяний: эстетики светского шика и гламура, сексуальной революции и нулевых, Голливуда и эпохи супермоделей. Источником вдохновения стали также фильм "Стриптиз" (1996 г.) и мюзикл “Бурлеск” (2010 г.), откуда девушки почерпнули идеи для создания образов, наполненных кричащей сексуальностью и подчеркивающих красоту женского тела.

Опираясь на собственное чувство вкуса и следуя актуальным тенденциям, девушкам удалось создать квинтэссенцию русского стиля и поймать хайп-волну. Прозрачные и полупрозрачные накидки с перьевыми вставками, костюмы с топами, портупеи из камней, нижнее белье в качестве наряда для выхода в свет, лаковые плащи, тюрбаны и чокеры - модельный ряд коллекции. Центральное место в коллаборации заняли футболки и комбинезоны с мерчем “суперзанята” из недавно выпущенного совместного сингла Хлоя и Vivicoxy “Я сейчас суперзанята”. Основным мотивом всей коллекции остается голливудское сияние и красота. Среди тканей дизайнеры отдали предпочтением легким, струящимся шифону, мягкому атласу, прозрачной органзе.