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Неделя моды в Риге (41)
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Показ Lilija Larionova осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 31 Марта 201711:32
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Lilija Larionova - модельер из Вильнюса с более чем десятилетним профессиональным опытом не только в индустрии дизайна и моды, но также и в сфере рекламы и культуры. С 2008 года она регулярно представляет свои коллекции в Литве, а также за границей, например, на международных выставках Tranoï и “Who's Next” в Париже. Кроме того, Lilija Larionova создает костюмы для современных танцевальных представлений и работает с различными культурными проектами. В коллекции сезона осень-зима 2017 использованы драпировки, вдохновленные картинами Ренессанса, натуральные ткани высшего качества и экспериментальные решения кроя.

Фото - Dima Babushkin

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