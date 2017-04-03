Коллекция “Lander” - это рассказ о Человеке, который приземлился на планете Земля. В основе идеи коллекции - тоска человека по Земле и дому. На создание коллекции дизайнера вдохновили космические полеты, в которых космонавтам приходилось проводить более года вдали от дома и семьи. В коллекции это отображено через выбор материалов, цветов и текстур, а также путем заимствования элементов форменной одежды космонавтов. В коллекции много деталей, фурнитуры, вышивок; использованные материалы - различные хлопковые ткани, а также инновационные ткани и остроумные конструктивные решения выкроек.
Показ ONE WOLF осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week
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- 03 Апреля 201713:01
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