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Неделя моды в Риге (50)
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Показ ONE WOLF осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

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  • 03 Апреля 201713:01
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Осень-зима 2017-18

Коллекция “Lander” - это рассказ о Человеке, который приземлился на планете Земля. В основе идеи коллекции - тоска человека по Земле и дому. На создание коллекции дизайнера вдохновили космические полеты, в которых космонавтам приходилось проводить более года вдали от дома и семьи. В коллекции это отображено через выбор материалов, цветов и текстур, а также путем заимствования элементов форменной одежды космонавтов. В коллекции много деталей, фурнитуры, вышивок; использованные материалы - различные хлопковые ткани, а также инновационные ткани и остроумные конструктивные решения выкроек.

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