Показ ONE WOLF осень-зима 2017-18 в рамках Riga Fashion Week

Коллекция “Lander” - это рассказ о Человеке, который приземлился на планете Земля. В основе идеи коллекции - тоска человека по Земле и дому. На создание коллекции дизайнера вдохновили космические полеты, в которых космонавтам приходилось проводить более года вдали от дома и семьи. В коллекции это отображено через выбор материалов, цветов и текстур, а также путем заимствования элементов форменной одежды космонавтов. В коллекции много деталей, фурнитуры, вышивок; использованные материалы - различные хлопковые ткани, а также инновационные ткани и остроумные конструктивные решения выкроек.