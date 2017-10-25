Показ Valentin Yudashkin prêt-à-porter весна-лето 2018 открыл Неделю Моды в Москве

Кутюрье Валентин Юдашкин обращается к теме авангардистского искусства, точнее, супрематизма (от лат. supremus – наивысший). Комбинации разноцветных плоскостей и форм - прямой линии, прямоугольника, квадрата и круга, а также сочетание разных по цвету и размерам геометрических фигур, образующих супрематические композиции, - все это нашло отражение в коллекции. Платья, блузы, юбки и аксессуары декорированы принтами и аппликациями в виде человеческих фигурок, словно сошедших с холстов художника-авангардиста Казимира Малевича.

В будущем весенне-летнем сезоне дизайнер предлагает сочетать летние плащи и пальто длины макси из льна, плащевой ткани, джинсового хлопка, или удлиненные куртки-бомберы и укороченныее дву- и однобортные жакеты прямого кроя из хлопка, льна-рогожки, хлопкового сатина с объемными брюками-палаццо с завышенной талией. В модельном ряду коллекции представлены также объемные юбки-шорты, удлиненные платья-сорочки, платья с расклешенными юбками, сарафаны, короткие и длинные комбинезоны с открытой спиной из батиста, хлопка, льна, шелка и шифона. В вечернем блоке большое внимание уделено изысканным и женственным платьям из органзы, тюля, сатина и шелка.

Игра в асимметрию добавляет геометричности и подчеркивает супрематический характер коллекции. Некоторые модели дополнены драпировками, расшитыми бисером, стеклярусом и бусинами, что создает эффект объемной фактурной вышивки. В сочетании с насыщенными цветами - красным, желтым, синим, зеленым и белым, рождаются неповторимые образы. Дополняют их эффектные аксессуары, продолжающие общую тему коллекции: сумки с супрематичным принтом, рюкзаки с графичными аппликациями, шлепанцы и мюли из кожи и замши с цветной полоской и солнцезащитные очки с округлыми оправами-деграде.

Valentin Yudashkin представил образ женщины supremus, полный изящества и утонченности. Образ совершенной женщины, наивысшей степени элегантности и чувства стиля. Сюрпризом для гостей показа стала демонстрация нескольких моделей детской одежды, анонсирующих запуск линии Valentin Yudashkin for Kids.

Амбассадором 38 сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

После показа. в зоне backstage гости знакомились с коллаборацияей Faberlic by Valentin Yudashkin. Они смогли одними из первых увидеть новую коллекцию женской одежды и аксессуаров, демонстрировавшуюся на конструктивистком подиуме.

Фото - Dima Babushkin