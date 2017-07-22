Пополнение модной библиотеки от дома Dior

Парижский дом моды выпустил роскошный фотоальбом, в который вошло более тысячи иллюстраций и текст Александра Фьюри.

1 / 15 Кадры из книги Dior Catwalk: The Complete Collections





























В честь своего 70-летия авторитетный парижский дом моды выпустил роскошно иллюстрированный альбом. Издание Dior Catwalk: The Complete Collections включает более тысячи фотографий разных времен, снабженные текстом известного фэшн-редактора и историка моды Александра Фьюри. В книге можно увидеть более 180 коллекций, когда-либо выпущенных Dior и созданных такими звездами индустрии, как Джон Гальяно, Ив Сен-Лоран, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри и другими дизайнерами.