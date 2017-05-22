Превью выставки, посвященной дому Balenciaga

Лондонский Музей Виктории и Альберта готовится принять первых посетителей выставки Balenciaga: Shaping Fashion.

1 / 6 Фрагменты экспозиции Balenciaga: Shaping Fashion











Один из самых известных музеев мира решил отдать уважения глубокому и долговременному влиянию Кристобаля Баленсиаги на мир моды. В конце мая в лондонском Музее Виктории и Альберта откроется выставка Balenciaga: Shaping Fashion, кураторы которой в течение 18 месяцев выстраивали не просто увлекательную экспозицию, но провели подробное исследование жизни и творчества великого кутюрье. Результат их работы можно будет увидеть уже 27 мая. Кроме моделей дизайнера, на выставке представлены выразительные фрагменты коллекций более 30 дизайнеров, которые отмечают влияние Баленсиага. Среди них такие авангардисты, как Аззедин Алайя, Оскар де ла Рента, Джонатан Андерсон, Айрис Ван Эрпен, Рик Оуэнс и другие.