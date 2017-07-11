Президент дома Gucci удостоен высокой награды

Глава итальянской компании Марко Биззари будет отмечен французским правительством званием Кавалера Национального ордена Почетного легиона.

На прошлой неделе новость была опубликована на официальной странице Gucci в сервисе Instagram. Согласно публичному объявлению, правительство Франции решило отметить Марко Биззари почетным титулом и Орденом Почетного легиона. Бизнесмен будет удостоен высокой награды за успехи в карьере и налаживании отношений между Францией и Италией. Точная дата торжественной церемонии пока что не раскрывается, зато известно, что среди коллег Биззари, получивших Орден ранее, Кристиан Диор, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, Альбер Эльбаз, Бухра Джаррар, Валентин Юдашкин, Сидни Толедано, Тьерри Вассер, Габи Агьен, Пьер Берже и другие инсайдеры индустрии моды.