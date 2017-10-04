Роберт Паттинсон в рекламе Dior Homme. Весна-лето, 2018

Британский актер снова играет уже привычную для него роль: Роберт Паттинсон назван лицом новой мужской коллекции парижского дома.
Креативный директор мужской линии Dior Крис Ван Аш снова выбрал Роберта Паттинсона на роль амбассадора марки. Настроения новой рекламной кампании вдохновлено творческой атмосферой французской столицы, а сам актер примерил образ свободного художника. Фотографировал Роберта в одежде сезона весна-лето 2018, как всегда, легендарный Карл Лагерфельд.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.