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Артем Кузелев

Роберт Паттинсон в рекламе Dior Homme. Весна-лето, 2018

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  • 04 Октября 201718:25
Сюжеты: Dior, Сумерки. Новолуние. Вампиры, Рекламные кампании

Британский актер снова играет уже привычную для него роль: Роберт Паттинсон назван лицом новой мужской коллекции парижского дома.

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  • Роберт Паттинсон для Dior Homme

Креативный директор мужской линии Dior Крис Ван Аш снова выбрал Роберта Паттинсона на роль амбассадора марки. Настроения новой рекламной кампании вдохновлено творческой атмосферой французской столицы, а сам актер примерил образ свободного художника. Фотографировал Роберта в одежде сезона весна-лето 2018, как всегда, легендарный Карл Лагерфельд.

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