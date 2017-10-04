Роберт Паттинсон в рекламе Dior Homme. Весна-лето, 2018

Британский актер снова играет уже привычную для него роль: Роберт Паттинсон назван лицом новой мужской коллекции парижского дома.

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Креативный директор мужской линии Dior Крис Ван Аш снова выбрал Роберта Паттинсона на роль амбассадора марки. Настроения новой рекламной кампании вдохновлено творческой атмосферой французской столицы, а сам актер примерил образ свободного художника. Фотографировал Роберта в одежде сезона весна-лето 2018, как всегда, легендарный Карл Лагерфельд.