Рождественский благотворительный показ от российских дизайнеров

Благотворительный показ от российских дизайнеров «ЗАБЕГИ НА РОЖДЕСТВО В СОКОЛЬНИКИ!» по инициативе бренда ZABEGINA традиционно состоялся в рождественские дни в Сокольниках.

Автор идеи: Екатерина Забегина

Организаторы: ZABEGINA, Фонд «ЛИНИЯ ЖИЗНИ», КВЦ «Сокольники», Moscau Messe

Официальные партнеры: Школа-студия Z’S Models, Модельное агентство TopSecretKids, Коммуникационное агентство «Аркадия»

Генеральный спонсор: ZABEGINA

Официальные спонсоры: ЗАО «Игристые вина», Artskill.pro, MISSSMART

Генеральный информационный партнер: Intermoda.ru

Информационные партнеры: www.sokolniki.com, ТЕАТРАЛКА, Moda 24/7

Цель мероприятия - сбор средств для спасения детей с патологиями, требующими высокотехнологичных операций.

Рождественский благотворительный показ «Забеги на Рождество в Сокольники!» в четвертый раз собрал и очень известных дизайнеров, и впервые дебютировавших в этом качестве, еще раз доказав свою демократичность и открытость для всех, кто занимаясь любимым делом, считает благотворительность - помощь тем, кто очень в ней нуждается - неотъемлемой частью своей профессиональной деятельности.

Вечер начался показом коллекции от бренда ZABEGINA, в котором в качестве моделей по подиуму прошли известная актриса театра, кино и телевидения Елена Дробышева и топ-модель Елена Мосейкина.

Над постановкой показа работала известный режиссер Дарья Черныш. Вел показ телеведущий, сценарист, телережиссер Денис Горшков, ему помогала официальный представитель Фонда “Линия жизни” Дарья Шадрина.

Показ посетили друзья и коллеги дизайнеров и моделей, а также ВИП-гости: актриса Елена Дробышева, Вице-Президент Российского Фонда культуры Лариса Назарова, ведущий специалист Института мировой литературы РАН Марина Ариас-Вихиль, писательница и журналист Наталья Григорьева, фотографы Андрей Грабарев-Малер, Игорь Пискарев и Александр Забегин, известные мэтры российской моды и профессионалы своего дела Андрей Филиппов с супругой Эммой Филипповой, Ирина Каримова, Денис Солопов, Виктория Язарова, Лана Солнцева и Саида Гайнетдинова.

Зрители в этот вечер увидели показы коллекций одежды и аксессуаров от российских дизайнеров:

ЕКАТЕРИНА ЗАБЕГИНА и ГОГА САБЕКИЯ (ZABEGINA)

МАРИНА ПАХОМОВА (NANOTECHNOLOGY SPACE)

ЕВГЕНИЯ ФЕДОСЕЕВА (EFERLA)

ОЛЬГА ОГНЕНКО (OLGA OGNENKO)

ВАСИЛИСА СУЯТИНА (ИТЕЛЬ ДИЗАЙН)

ЮЛИЯ КУПИНСКАЯ для PETIT PAS

МАХТОБ РАХМОНОВА

ЮЛИЯ МОРОЗОВА (AKELLABO)

ГАЛИНА БИРЮКОВА и НИКОЛАЙ БИРЮКОВ (GALINA BIRYUKOVA)



Призы, предоставленные дизайнерами, были разыграны среди зрителей в благотворительной лотерее Фонда «Линия жизни». Все вырученные от акции денежные средства переданы в Фонд “Линия жизни” для спасения детей с патологиями, требующими высокотехнологичных операций.

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем спонсорам, партнерам, дизайнерам-участникам и гостям показа, замечательным помощникам Дарье Боровской, Татьяне Петровой, Елене Мосейкиной, Наталье Григорьевой, а также визажисту показа Алене Богомоловой, без которых проведение Фестиваля не было бы таким успешным.

Отдельная огромная благодарность от организаторов всем моделям, участвовавшим в показе на благотворительных началах и поддержавшим своей блестящей работой благородное дело: выпускникам и ученикам Модельного агентства ТopSecretKids, студентам Школы-студии Z’S Models, а также выпускницам Школы Ирине Кузюшиной, Дарье Егоровой, Анне Курченко.

Официальный фотограф показа – Дмитрий Бабушкин

Директор показа – Екатерина Забегина, тел: +7 925 740 28 74

www.zabegina.ru, www.life-line.ru, www.sokolniki.com