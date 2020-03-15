Саммит моды в Копенгагене перенесли

Пандемия коронавируса продолжает бить не только по безопасности людей, но и по мировой экономике.

На днях организаторы ежегодного Копенгагенского саммита моды сообщили о переносе дат проведения мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Двухдневное событие, посвященное вопросам устойчивоого развития модной индустрии, планировалось провести в мае 2020-го, однако пандемия заставила отложить саммит до октября. В официальном релизе мероприятия сказано: «Хотя это было, безусловно, трудное решение, принимая во внимание глобальные неопределенности в отношении здоровья и рекомендации властей, мы считаем, что это единственное ответственное и разумное решение. Здоровье и безопасность каждого в нашей команде, включая многочисленных участников... является нашей первоочередной задачей».