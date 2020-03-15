Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Саммит моды в Копенгагене перенесли

  • 138
  • 0
  • 15 Марта 202012:59

Пандемия коронавируса продолжает бить не только по безопасности людей, но и по мировой экономике.

На днях организаторы ежегодного Копенгагенского саммита моды сообщили о переносе дат проведения мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Двухдневное событие, посвященное вопросам устойчивоого развития модной индустрии, планировалось провести в мае 2020-го, однако пандемия заставила отложить саммит до октября. В официальном релизе мероприятия сказано: «Хотя это было, безусловно, трудное решение, принимая во внимание глобальные неопределенности в отношении здоровья и рекомендации властей, мы считаем, что это единственное ответственное и разумное решение. Здоровье и безопасность каждого в нашей команде, включая многочисленных участников... является нашей первоочередной задачей».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru