Сидни Толедано покидает Christian Dior

В январе топ-менеджер уйдет из Dior, но останется в компании LVMH Fashion Group на месте председателя совета директоров и генерального директора.

С нового года Сидни Толедано возглавит подразделение холдинга LVMH, в которое входят бренды Celine, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs и Emilio Pucci. О том, какие перемены ждут парижский дом моды, пока что ничего не известно. Однако понятно, что могут быть отменены некоторые решения Толедано, например, назначение на должность креативного директора Dior Марии Грации Кьюри. Информация никак не подтверждается, но известно, что глава холдинга Бернар Арно без энтузиазма отзывается о работе дизайнера, которую, впрочем, положительно оценивают критики. Впрочем, сам Толедано не попал в опалу Арно, теперь он займет в компании позицию, на которой займется глобальной стратегией.