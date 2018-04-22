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Артем Кузелев

Спор между Gucci и Guess разрешен

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  • 22 Апреля 201814:31
Сюжеты: Gucci, Guess

После девяти лет судебных разбирательств марки заключили соглашение о правах на использование буквы G.

Марки Gucci и Guess наконец-то смогли завершить утомительное судебное разбирательство вокруг прав на использование логотипа с буквой G и ромбовидного узора. На днях стороны опубликовали подтверждение того, что пришли к соглашению, «позволяющему завершить рассмотрение исков об интеллектуальной собственности и торговых знаках». Конкретика соглашения не раскрывается, однако и Gucci, и Guess признают, что «для обеих компаний это шаг к признанию важности взаимной защиты дизайнерских портфолио и креативности».

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